Звездная троица: Ани Лорак, Лобода и Каменских "засветились" на вручении российской премии (фото)

В Москве состоялось вручение наград "Нового Радио" под названием "Высшая лига", которые получили и украинские исполнители – Ани Лорак и Светлана Лобода. Настя Каменских была в роле ведущей.

Читайте также"Лечу домой": украинский певец и секс-символ отменил концерты в России

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в Instagram-аккаунте радио. Ани Лорак получила премию за дуэт с рэпером Мотом. Также награду уже традиционно получила и Светлана Лобода, которая недавно стала Женщиной года в России.

Перед папарацци Лобода появилась в красном кимоно, Ани Лорак – в черном наряде, Каменских – в золотой юбке и белой блузке.