Звездная троица: Ани Лорак, Лобода и Каменских "засветились" на вручении российской премии (фото)
12:48, 01 декабря 2017Общество
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Ани Лорак получила премию за дуэт с рэпером Мотом. Также награду уже традиционно получила и Светлана Лобода, которая недавно стала Женщиной года в России.
Лобода получила очередную премию в РФ / Instagram
В Москве состоялось вручение наград "Нового Радио" под названием "Высшая лига", которые получили и украинские исполнители – Ани Лорак и Светлана Лобода. Настя Каменских была в роле ведущей.
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Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в Instagram-аккаунте радио. Ани Лорак получила премию за дуэт с рэпером Мотом. Также награду уже традиционно получила и Светлана Лобода, которая недавно стала Женщиной года в России.
Перед папарацци Лобода появилась в красном кимоно, Ани Лорак – в черном наряде, Каменских – в золотой юбке и белой блузке.
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