Украинские звезды "засветились" на вручении очередной российской премии (фото)
На премии ОК! "Больше чем звезды", среди прочих, присутствовала и украинская певица Ани Лорак, которая еще три дня назад выступала в Киеве.
Украинские знаменитости не пропустили вручение очередной российской премии в Москве. На этот раз они посетили церемонию награждения от журнала ОК! «Больше чем звезды».
Ведущей церемонии награждения стала певица Ани Лорак, которая еще 14 ноября выступала в Киеве. Также она получила премию - приз зрительских симпатий.
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко стала обладательницей самой блистательной улыбки в номинации «Улыбка года R.O.C.S. (женщина)».
В номинации «Новые лица. Музыка» победу одержал певец Alekseev, недавно выступивший в Москве. Награду ему вручила Кристина Орбакайте.
Напомним, 12 ноября в Москве прошла церемония вручения одной из самых главных музыкальных наград в РФ – "Золотой граммофон", на которой награды получали и украинские звезды.