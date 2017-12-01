В Никополе полиция провела обыски у взорвавшего гранаты в суде мужчины

В Никополе Днепропетровской области полицейские провели обыски по месту жительства мужчины, который 30 ноября взорвал гранаты в городском суде, и установили автомобиль, на котором он приехал на заседание.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Полицейские провели обыски по месту жительства 51-летнего мужчины и установили автомобиль Mercedes Vito, на котором он приехал на заседание суда и взорвал гранаты», - говорится в сообщении.

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Также в полиции отметили, что в результате взрывов два человека погибли, еще девять были травмированы. Сейчас в больнице находятся шестеро пострадавших - двое подсудимых, двое сотрудников полиции и двое гражданских лиц. Остальные лечатся амбулаторно.

В настоящее время полиция проводит экспертизы и необходимые следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в суде города Никополя Днепропетровской области во время слушания дела отец убитого в 2016 году мужчины подорвал две гранаты.

В результате взрыва мужчина погиб на месте, впоследствии в больнице скончался один из подсудимых. Еще девять человек пострадали.

Полиция открыла уголовное производство по п.1 и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.

По данным правоохранителей, обвиняемые в двойном убийстве трое подсудимых 10 февраля 2016 осуществили в Никополе нападение, во время которого из автомата Калашникова были расстреляны двое мужчин 25 и 30 лет.