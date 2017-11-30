В Житомире состоится благотворительный бал воинов АТО в поддержку первого батальона 30 отдельной бригады

3 декабря в Житомире состоится первый благотворительный бал воинов - участников антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, мероприятие будет проходить в 25 гарнизонном доме офицеров Житомира в 17.00 час.

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Организаторы бала – общественная организация «Атошник» и волонтер Юлия Толмачева.

По словам Толмачевой, "благотворительный бал организованный в поддержку первого батальона 30 отдельной механизированной бригады, которому очень нужен реанимобиль, который будет вывозить раненых бойцов с передовой".

В программе мероприятия – выступление танцевальных пар из числа участников АТО, благотворительный аукцион и торжественная фотосессия.