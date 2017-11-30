В Киеве суд арестовал известного одесского контрабандиста с залогом в 21 миллион гривень

18:21, 30 ноября 2017
Общество
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После оглашения постановления суда известный одесский контрабандист Альперин был доставлен в следственный изолятор.

По версии следствия, Альперин пытался дать взятку в 800 тысяч долларов за снятие ареста с счетов его предприятий на 450 миллионов долларов / Фото: censor.net.ua

Печерский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения Вадиму Альперину, которого подозревают в предложении 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. После оглашения постановления суда Альперин был доставлен в следственный изолятор.

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Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ и сотрудники Генпрокуратуры разоблачили лицо, предлагавшее взятку сотруднику бюро в размере 800 тысяч долларов.

Предварительно действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в начале ноября по заявлению НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ было зарегистрировано производство, в рамках которого "зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий на 450 млн грн".

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Теги: #НАБУ#дело Альперина