Россияне с криками "Крым наш" напали на проукраинскую акцию в Праге (видео)

В столице Чехии Праге россияне напали на участников проукраинской акции. Об этом на своей странице в Facebook сообщает активистка Соня Поспишилова.

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"Группа россиян подошла к нам, и после короткой словесной перепалки двое из них бросились на стенд, начали угрожать, что "Россия - сильная и при необходимости наведет и здесь порядок", – написала Поспишилова.

Также россияне выкрикивали "Крым наш", "Россия, бл**ь, сила". В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в киевском аэропорту "Жуляны", аэропортах Одессы, Львова, Праги и Варшавы состоялась акция в поддержку незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченка.