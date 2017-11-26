Папа Римский в воскресной проповеди упомянул о Голодоморе и заверил, что молится за Украину

Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди упомянул о Голодоморе и заверил, что молится за Украину.

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Как сообщает Радио Ватикана, об этом Папа Римский сказал сегодня, обращаясь к представителям украинской общины, которые вместе с другими верующими собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

«Отдельно приветствую украинскую общину, которая вспоминает трагедию Голодомора - голодной смерти, вызванной сталинским режимом, унесшей миллионы жизней. Молюсь за Украину, чтобы сила веры способствовала исцелению ран прошлого и продвижению к миру сегодня», - сказал он.

В сообщении отмечается, что Украинская греко-католическая церковь в Италии в сотрудничестве с дипломатическими представительствами Украины и общественными организациями проводит ряд духовных и культурных мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине Голодомора. Главным местом их проведения в этом году избран Милан, а в ноябре 2018 мероприятия будут проводиться в Неаполе.