Семенюк пожаловалась Гайдуку на Федерацию профсоюзов

Федерация профсоюзов Украины фактически отказала в предоставлении Фонду государственного имущества Украины перечня имущества, которое находится в ее собственности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Как отметили в Фонде, о действиях ФПУ Фонд информировал высшие органы власти, а также Совет по вопросам национальной безопасности и обороны.

По информации пресс-службы, Фонд также планирует 16 ноября 2006 года провести специальное совещание, на которое также приглашены представители ФПУ.

В Фонде напомнили, что инвентаризация имущества ФПУ проводится в соответствии с поручением Кабинета министров Украины от 20 июля 2006 года. Инвентаризации имущества ФПУ должна была определить имущество, которое на сегодня находится в фактической собственности профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, в июле 2006 года Фонд государственного имущества Украины и Федерация профсоюзов Украины заключили соглашение о взаимодействии с целью проведения инвентаризации объектов ФПУ и налаживания их учета. Согласно соглашению, инвентаризация объектов ФПУ проводится согласно Методике проведения инвентаризации объектов государственной собственности, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 30 ноября 2005 года.