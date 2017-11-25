В Харькове суд отказался отстранять Алимпиева с должности ректора университета Воздушных сил

Дзержинский районный суд Харькова отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об отстранении от исполнения служебных обязанностей ректора Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Алимпиева Максим Журавлев.

«Постановлением Дзержинского районного суда Харькова ходатайство прокурора об отстранении от должности генерал-майора Алимпиева А.М. оставлено без рассмотрения», — написал адвокат.

Он отметил, что таким образом Алимпиев продолжает исполнять обязанности ректора ХНУВС и начальника Харьковского военного гарнизона.

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Ранее сообщалось, что начальник ХНУВС Андрей Алимпиев отказался вносить залог и обжалует меру пресечения.

Напомним, 17 ноября военная прокуратура, по подозрению в растрате 2,4 млн. грн. в пользу двух предприятий при закупке горючего, задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал — майора Алимпиева Андрея Николаевича.

А в понедельник, 20 ноября, суд определил Алимпиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 января с залогом 1 млн 500 тыс грн.