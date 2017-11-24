Сумской облсовет призвал руководство государства срочно принять Избирательный кодекс

Во время 26-й сессии Сумского областного совета VII созыва депутаты, рассмотрев предложения фракции УКРОП, большинством голосов приняли текст обращения к Верховной Раде Украины и Президенту по поводу срочного принятия Избирательного кодекса с открытыми избирательными списками.

«7 ноября этого года Верховная Рада 226 голосами приняла в первом чтении проект нового Избирательного кодекса. Он положит начало обновлению системы власти в Украине, прекратив покупку мест в парламенте », говорится в документе.

Как отметил председатель фракции «Украинского объединения патриотов» в Сумском облсовете Владислав Луговой, главная новация кодекса – региональные открытые избирательные списки, которые дадут людям возможность самостоятельно определять, кто будет представлять их интересы в законодательном органе, и повысят ответственность депутатов перед избирателями.

«Кроме того, в Избирательном кодексе Украины предусмотрено, что выдвигать кандидатов на общенациональных выборах могут только политические силы, которые имеют региональные организации не менее чем в 14 административно-территориальных единицах. Вместе с 4-процентным проходным барьером эта норма поможет очистить политическое поле Украины от партий-однодневок и пиар-проектов. Такой подход будет способствовать развитию настоящих мощных политсил и откроет путь к изменению всей коррупционной системы власти в Украине, которую до конца не смог сломать ни один Майдан», – объяснил необходимость скорейшего принятия Избирательного кодекса Владислав Луговой.