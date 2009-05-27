Как студенту позвонить с экзамена в министерство?
21:34, 27 мая 2009Общество
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Открыта "горячая линия"
В Министерстве образования и науки начала работать “горячая телефонная линия” для студентов.
Как сообщает радио “Киев”, студенты могут сообщать о любых факты нарушений или злоупотреблений по номеру в Киеве: 486-13-16.
Линия будет работать до 30 июня на протяжении всей летней экзаменационной сессии.
В Минобразования считают, что “горячая линия” поможет контролировать процесс сдачи зачетов и экзаменов в вузах.
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