Как студенту позвонить с экзамена в министерство?

В Министерстве образования и науки начала работать “горячая телефонная линия” для студентов.

Как сообщает радио “Киев”, студенты могут сообщать о любых факты нарушений или злоупотреблений по номеру в Киеве: 486-13-16.

Линия будет работать до 30 июня на протяжении всей летней экзаменационной сессии.

В Минобразования считают, что “горячая линия” поможет контролировать процесс сдачи зачетов и экзаменов в вузах.