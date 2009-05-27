Главный редактор газеты «Кремінь» объявила политическую голодовку

Главный редактор газеты «Кремінь» (Кременчуг Полтавская область) Ольга ОЛЕНИЧ объявила политическую голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, который сегодня посещает Кременчуг.

По словам О.ОЛЕНИЧ, причиной, побудившей ее к объявлении голодовки, стало невыполение решений Комитета ВР по борьбе с коррупцией относительно проверок содержания заключенных в учреждении исполнения наказаний № 69.

«Я выступала на комитете. Депутаты приняли решение провести тщательное расследование по изложенным мной фактам относительно неудовлетворительного обращения с заключенными, пыток и других правонарушений. А сейчас мы получаем только отписки из всех ведомств. Депутаты так и не приехали. Я буду голодать до тех пор, пока мои требования не будут выполнены», - сказала О.ОЛЕНИЧ.

По ее словам, она требует прекратить издевательства над заключенными в колонии, отстранить от должности прокурора области, начальника колонии и ряд других руководителей.

Как сообщалось, в 2004 году О.ОЛЕНИЧ объявляла сухую голодовку, протестуя против притеснения свободы слова в отношении украинской, независимой прессы, в частности, ее газеты. По ее словам, в течение полугода газета пережила 4 судебных иска, неоднократно подвергалась необоснованным проверкам контролирующих органов, в том числе работников Кременчугского управления юстиции.