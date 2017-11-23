Военным ВСУ разрешили носить бороды, а до 2019 года – форму старого образца

Военнослужащим Вооруженных сил Украины разрешили носить бороды, а также до 2019 года - форму старого образца.

Так, приказом министра обороны от 20 ноября 2017 № 606 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев» предусмотрено, что ношение парадной (парадно-выходной) и повседневной формы одежды старого образца и знаков различения к ней разрешается до 1 января 2019 года.

Читайте такжеУкраинские военные улучшили "тактическое положение" на Луганщине

Кроме того, согласно документу, всем категориям военнослужащих "во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения».

Приказом определено, что право на ношение военной формы одежды имеют военнослужащие, военнообязанные во время прохождения сборов, резервисты, курсанты, лицеисты, а также лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды. Гражданам, уволенным с военной службы с зачислением в запас или в отставку с правом ношения военной формы одежды, разрешается ношение военной формы одежды, установленной на момент увольнения.

В соответствии с приказом, военнослужащим, лицеистам, а также лицам, которым при увольнении с военной службы в запас или отставку было предоставлено право ношения военной формы одежды, запрещается: носить предметы военной формы одежды, снаряжения, нагрудные знаки и знаки различия измененных или неустановленных образцов (цветов) и пришедших в негодное состояние; носить одновременно предметы из разных форм одежды, а также предметы военной формы одежды вместе с гражданскими; размещать на военной форме одежды отмененные знаки различия; носить загрязненные и невыглаженные предметы военной формы одежды, а также предметы, потерявшие цвет; носить деформированные и неправильно подобранные погоны; носить обувь с поврежденным верхом и изношенными каблуками; носить сумки ярких расцветок.

Кроме того, военнослужащим-женщинам при нахождении в военной форме одежды разрешается носить сумки однотонных неярких расцветок.

Вместе с тем военнослужащим, лицеистам и другим определенным приказом лицам, в военной форме одежды, рекомендуется воздержаться от: использования наушников от электронных устройств во время передвижения пешком, если это не предусмотрено служебной необходимостью; ношения в карманах предметов, выступающих наружу или переполняющих их, ношения рюкзаков на плечах, которые своими лямками закрывают погоны.