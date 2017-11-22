В Житомире торжественно встретили сводный отряд полицейских, вернувшихся из зоны АТО

Сегодня в Житомир вернулся сводный отряд полицейских области, которые выполняли служебные задачи в Луганской и Донецкой областях. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, полицейские области с августа 2017 года выполняли служебные задачи в Луганской и Донецкой областях в зоне антитеррористической операции.

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Полицейские рассказали журналистам, что до их непосредственных функций входило обеспечение публичного порядка в городах и селах, патрулирование населенных пунктов.

Среди прочего, они также осуществляли пропускной режим на блокпостах, предупреждали и раскрывали правонарушения, задерживали подозреваемых в совершении преступлений.

Впереди у прибывших - несколько дней отпуска и возвращение к службе по месту ее прохождения.