Внедорожник BMW-X5, по документам, был переоборудован из легковушки

Работники Кировоградской таможни предотвратили попытку провезти через территорию области современный внедорожник «BMW-X5», который, как было указано в сопроводительных документах, был переоборудован из легкового автомобиля марки «BMW-520» 1982 года выпуска.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградской таможни.

Бывший гражданин Молдовы перевозил автомобиль в льготном режиме в связи с переселением на постоянное место жительства в Украину. Таможенники установили, что переоборудование этого транспортного средства невозможно. К тому же проверка показала, что в действительности автомобиль 2007 года выпуска, а не 2006, как заверял его владелец. Данный факт подтвердил специалист, который определил, что «BMW-Х5» был собран в условиях завода-производителя и переоборудованию не подлежал.

Как отмечают в пресс-службе таможни, действия владельца объяснить тяжело, ведь оформление транспортного средства осуществлялось в льготном режиме.

Пока автомобиль изъят. Проводятся соответствующие процессуальные действия.