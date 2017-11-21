В Житомире около 500 человек приняли участие в митинге-реквиеме по чествованию памяти Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 18 часов на центральной площади Житомира собралось около 500 человек. Участие в мероприятии приняли заместители председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута и Алексей Ясюнецкий, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, госслужащие, студенты и активисты житомирского Евромайдана.

Мероприятие началось в 18.00 часов на площади Королева. Его участники совместно исполнили Гимн Украины, помолились и возложили лампадки к мемориалу Героям Небесной сотни. Участники митинга почтили минутой молчания погибших Героев Небесной сотни.

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Также перед собравшимися выступили: оркестр, пластуны и коллектив «Родничок». Далее, в 19 часов, желающие выступали во время "свободного микрофона", а также неформально пообщались возле горящей бочки».

В целом же, в Житомире сегодняшнее мероприятие - День Достоинства и Свободы - прошел в формате воспоминаний о трех украинскиих революциях в Украине - 1917, 2004-2005 и 2013-2014 годов. Началось оно утром в 11 часов открытием в Житомирской городской раде выставки «Три революции».

Общаясь с журналистами вечером после митинга-реквиема памяти Героев Небесной сотни, Сухомлин, в частности, отметил, что такие мероприятия, как сегодня, должны организовывать сами житомиряне, а не власть, что и произошло в этот раз. Так, комментируя журналистам тот факт, что сегодня в Житомире не было официальных выступлений руководителей власти, он сказал, что так и должно быть.

"Это – очень правильно, я считаю, поскольку власть не была инициатором революций, о которых сегодня шла речь и сегодняшнее мероприятие не должна была организовывать власть, чтобы это не было формальностью. Именно те люди, которые вышли на Майдан и месяца провели на Майдане - именно они имеют право на организацию этого мероприятия", – отметил он.