В Киеве почтили память героев Небесной сотни (фото, видео)

В Киеве прошли мероприятия по случаю четвертой годовщины Евромайдана. Участники Революции достоинства, родственники погибших, политики и простые украинцы пришли к местам, где были убиты герои Небесной сотни.

В то же время на Майдане Незалежности в Киеве открылась выставка "Майдан: ландшафты памяти", посвященная Дню достоинства и свободы.

Улицы столицы дополнительно патрулируют две тысячи полицейских. В центре изменены маршруты для общественного транспорта.

Четыре года назад на Майдане Независимости в Киеве собрались более тысячи человек и ряд тогдашних оппозиционных политиков. Они выступили против режима виктора Януковича. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» получили приказ разогнать протестующих, которые еще оставались на Майдане. Уже с самого утра после кровавого разгона на Михайловской площади начали собираться возмущенные граждане, количество которых значительно превысило количество первоначальных участников Евромайдана. Народное Вече в Киеве 1 декабря собрало, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Началась революция. В результате Виктор Янукович сбежал в Россию. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана, которых назвали "Небесной сотней".