Резонансное ДТП в Харькове: пришедшей в себя девушке пока не говорят о смерти мужа в аварии

Со дня смертельного ДТП в Харькове прошла неделя. Две сестры – Диана и Оксана Берченко продолжают находится в неотложке.

Старшая сестра Оксана Евтеева (Берченко) пришла в себя, а Диана продолжает находится без сознания в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказал жених Дианы Берченко Юрий Фоменко, передает KHARKIV Today.

"Ксюшу отключили от всех приборов, от всех трубок отвязали ее. Обеим уже разрешают дополнительное питание, компот, бульоны, овощной суп. Диану еще через трубочку кормят, а Ксюше уже даже кефир разрешают пить. По поводу эмоционального состояния ничего сказать не могу, с ней пока никто не общался (в ДТП погиб муж Оксаны – Александр Евтеев – УНИАН.)", - отметил Фоменко.

По его словам, Диану в понедельник отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

"То есть сердце, легкие, — все работает само уже. Нервная система вроде как начала реагировать, потому что на внешние раздражители есть какая-то реакция, руки-ноги шевелятся чуть-чуть. Веки подрагивают. Миллион врачей было, разные комиссии приезжают и из Киева, и из Харьковской администрации. Диане только время нужно, ничего не поможет, нужно ждать", — рассказал Фоменко.

По словам знакомой семьи, Светланы Отрощенко, по данным на вечер 24 октября в состоянии здоровья девушек наблюдается динамика: "Оксана 20.10 пришла в себя. Вставать с кровати все еще нельзя. В результате ДТП получила следующие травмы: черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, тупая травма живота, ушиб сердца, перелом 4-8 ребер слева, разрыв легкого справа, разрыв селезенки, перелом левой ноги. Диана. По состоянию на сейчас все еще в коме. При этом, легкие и сердце уже работают самостоятельно. Травмы в результате ДТП: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, травма живота".

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По словам Юрия, никто из родственников Алены Зайцевой к нему с предложением помочь не обращался. Напомним, что и адвокат подозреваемой, и ее отчим заявляли о том, что семья хочет и готова помочь семьям пострадавших.

Кто-то со стороны семьи Зайцевых обращался к адвокату семьи Берченко с предложениями компенсации, сообщил отец сестер Берченко Игорь Анатольевич.

"Да, мой адвокат говорил мне, что к нему обращались с предложениями компенсации кто-то со стороны Зайцевых. Но что мне эта компенсация? Зачем? Она что мне поднимет Сашу из могилы (в ДТП погиб муж старшей сестры Оксаны – Александр Евтеев – УНИАН.). Оксана только в себя пришла, Дианочка в тяжелейшем состоянии и прогнозов никто не дает. Нашей семье обычные люди помогают", - рассказал Берченко.

По его словам , пока никто не будет сообщать Оксане о том, что ее муж погиб в ДТП: "Зачем ей говорить? Пусть окрепнет".

Ранее сообщалось, что в результате смертельного ДТП в центре Харькова пострадала целая семья. Муж Александр Евтеев погиб, его жена Оксана и ее сестра Диана сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.