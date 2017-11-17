Изгнанный из России известный артист покажет спектакль на днепровской сцене (видео)
19:11, 17 ноября 2017Общество
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Назаров стал режиссером спектакля "Скрипач на крыше" на украинском языке.
Изгнанный из России за публичную критику Путина и поддержку Украины народный артист России Владимир Назаров нашел новую сцену в Днепре.
Он стал режиссером спектакля "Скрипач на крыше" на украинском языке. Главную роль играет актер его уничтоженного в России театра Игорь Томилов, который для этого срочно выучил украинский.
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