Изгнанный из России известный артист покажет спектакль на днепровской сцене (видео)

Изгнанный из России за публичную критику Путина и поддержку Украины народный артист России Владимир Назаров нашел новую сцену в Днепре.

Он стал режиссером спектакля "Скрипач на крыше" на украинском языке. Главную роль играет актер его уничтоженного в России театра Игорь Томилов, который для этого срочно выучил украинский.