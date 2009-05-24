Родные Кушнарева: в уголовном деле есть «много нестыковок»

Близкие депутата-регионала Евгения Кушнарева обжаловали решение апелляционного суда, который амнистировал Дмитрия ЗАВАЛЬНОГО и закрыл уголовное дело о неумышленном убийстве известного политика, в Верховном суде.

Как сообщает газета «Сегодня», по словам сына политика Андрея КУШНАРЕВА, в уголовном деле есть «много нестыковок».

«Гибель отца не должна стать еще одной загадочной смертью известного политика в Украине», - сказал он и заявил, что даже когда Верховный суд откажет в повторном слушании, сдаваться он не собирается.

«Опять пойдем в прокуратуру, будем настаивать на повторном возбуждении уголовного дела и новом расследовании. Есть и основания - вещественные доказательства, которые рассматривались следствием, попали в милицию лишь через десять дней после гибели отца. Почему так случилось?» - спрашивает А.КУШНАРЕВ.

Одновременно с обращением в Верховный суд семья экс-губернатора Харьковщины обратилась за помощью к бывшим однопартийцам и соратникам Е.Кушнарева.

«Обратился ко всем. Просить кого-то конкретно я не буду. Если найдутся люди, которые также хотят знать правду об убийстве отца - будем рады их помощи, иначе будем действовать своими силами», - отметил КУШНАРЕВ-младший.

В свою очередь мэр Харькова, член Партии регионов Михаил ДОБКИН заявил, что в справедливости решения апелляционного суда полностью уверен и считает, что правды никто не скрывает.

Участник охоты, депутат и руководитель областной организации Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ заявил, что не видит оснований для политического лоббирования громкого дела и убежден, что нужно, чтобы оно прошло все инстанции.