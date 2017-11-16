Порошенко прокатился на катере УМС-1000 в открытом море (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область посетил Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко вместе с начальником Генерального штаба Виктором Муженко, председателем Госпогранслужбы Петром Цигикалом, заместителем главы АПУ Валерием Кондратюком и советником президента Виктором Назаренко поднялись на борт катера и осуществили выход в открытое море.

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Во время испытаний морского судна, в частности, были продемонстрированы его возможности, о которых подробно главу государства проинформировал командир Мариупольского отряда морской охраны капитан 1-го ранга Николай Сиринский.

Также во время посещения отряда Морской охраны ГПСУ начальник Восточного регионального управления генерал-майор Сергей Бидыло и заместитель командира отряда капитан 1-го ранга Николай Левицкий также продемонстрировали президенту образцы экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны специального назначения Госпогранслужбы. Кроме того, были продемонстрированы водолазное снаряжение и техника, которую используют пограничники, в том числе в зоне проведения антитеррористической операции.

Мариупольский отряд Морской охраны является правопреемником Керченского отряда морской охраны, история которого началась в Керчи Автономной Республики Крым. 1 августа 2003 года часть вошла в состав Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ. После начала противозаконной оккупации территории Крыма Россией, по решению командира отряда от 28 февраля 2014 года с места базирования в городе Керчь вышел корабельно-катерный состав отряда для перехода в Азовское море в Бердянск, а затем в Мариуполь с целью недопущения захвата кораблей и катеров отряда.

1 апреля 2014 года приказом Администрации Государственной пограничной службы Украины отряд был переименован в Мариупольский отряд Морской охраны, который вошел в состав Восточного регионального управления ГПСУ.

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