В Украине испытали оснащенный мощным ракетным вооружением боевой беспилотник "Горлица" (фоторепортаж, видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в первых летных испытаниях БПЛА оперативно-тактического уровня "Горлица" производства ГП "Антонов".

Этот БПЛА способен непрерывно держаться в полете 7 часов, работать на высоте 5 тысяч метров, дальность его полета - более тысячи километров, сообщает пресс-служба СНБО.

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Кроме того, Турчинов сообщил, что по техническим характеристикам БПЛА способен выполнять различные функции, в частности, вести разведку, обеспечивать координацию огня, а также огневое поражение противника, используя ракеты "воздух-земля".

По словам секретаря СНБО, именно за такими БПЛА будущее: "Как только мы отработаем оперативно-тактический и оперативный уровень, следующим шагом будет создание БПЛА стратегического уровня".

Как сообщал УНИАН, в феврале на аэродроме вблизи Чернигова военные провели испытания отечественного беспилотника "Лелека-100".