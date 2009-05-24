Тимошенко договаривается с японскими корпорациями о молоковозах

Правительство ведет переговоры с крупными японскими корпорациями о закупке молоковозов для развозки свежего молока от производителей для жителей городов, а также небольших перерабатывающих комплексов для переработки молока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

«Они (корпорации - УНИАН) дают на это согласие, чтобы мы закупили специальные молоковозы с охлаждением объемом 3-5 тонн для того, чтобы мы могли, безусловно, с проверкой качества молока, закупить его, и чтобы обслуживающий кооператив, который вы (сельские власти – УНИАН) должны создать, чтобы можно было выехать в город, продать столько, сколько сможем, а все остальное переработать мелкими мощностями – из молока сделать молоко меньшей жирности, а также соответствующие товары. Мы сейчас для вас покупаем молоковозы и небольшие перерабатывающие комплексы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также вспомнила, что в годы ее детства, проведенного в Днепропетровске, очень большой популярностью пользовалась именно такая форма снабжения молоком жителей городов.

На сегодняшний день, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, розничная цена молока значительно выше закупочной, и это заставляет производителей молока продавать продукцию низшего качества.

«Когда мы разговариваем с оптовыми производителями молочных продуктов, которые скупают молоко по минимальной цене – диктат, то они говорят: «Ну, вы чего… у нас селяне талантливые люди, чем, говорят, меньше мы ставим цену на молоко, тем больше стирального порошка они туда подливают в это молоко. Я говорю, а что ж вы хотели – если покупаете молоко по цене воды, так там и должна быть вода, хотя бы на какую-то часть, и это снижает качество продукции, которая идет на прилавки магазинов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что при развозке молока потребителям молоковозами, кроме того, что будет обеспечена невысокая его цена, вопросу качества будет уделено особое внимание.