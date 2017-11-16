В Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста

Сегодня ночью в Крыму обстреляли здание крымскотатарского активиста Джафера Аметова. Об этом говорится в сообщении на странице сообщества «Крымская солидарность» в Facebook.

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«Сегодня ночью был обстрелян дом и транспортное средство крымскотатарского активиста Джафера Аметова, который проживает в селе Курское Белогорского района. На месте работает полиция. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Мы будем следить за ситуацией», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно прокуратура открыла уголовное дело по обыскам в домах крымских татар.