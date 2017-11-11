Прокуратура открыла уголовное дело из-за обысков в домах крымских татар

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в связи с обысками в жилищах крымских татар во временно оккупированном Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения председателя правления общественной организации КрымSOS о проведении незаконных обысков 08.11.2017 года в домах жителей временно оккупированного полуострова Крым (г. Бахчисарай, г. Старый Крым, с. Заречное, пгт Кировское) Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдар) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрема Абдульватова и других с применением к последним насилия сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное должностным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения - УНИАН)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября в нескольких населенных пунктах в оккупированном Крыму произошли обыски и задержания крымскотатарских активистов.