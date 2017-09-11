Сенцова этапировали из иркутской тюрьмы – СМИ
Куда и по какой причине увезли украинского режиссера Олега Сенцова, неизвестно.
Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска.
Об этом сообщил изданию «Медиазона» его адвокат Дмитрий Динзе.
Куда и по какой причине увезли Сенцова, неизвестно.
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Внимание на возможное этапирование Сенцова из СИЗО обратили в твиттере «Почта РосУзника»: правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл.
Олег Сенцов этапирован из Иркутска? pic.twitter.com/WKVc7xE6qH— Почта РосУзника (@RosUznik) 11 вересня 2017 р.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Олега Сенцова этапировали из якутской колонии в следственный изолятор № 1 Иркутска. Там он был помещён в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы.