Сенцова этапировали из иркутской тюрьмы – СМИ

12:11, 11 сентября 2017
Общество
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Куда и по какой причине увезли украинского режиссера Олега Сенцова, неизвестно.

Олег Сенцов / REUTERS

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска.

Об этом сообщил изданию «Медиазона» его адвокат Дмитрий Динзе.

Куда и по какой причине увезли Сенцова, неизвестно.

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Внимание на возможное этапирование Сенцова из СИЗО обратили в твиттере «Почта РосУзника»: правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Олега Сенцова этапировали из якутской колонии в следственный изолятор № 1 Иркутска. Там он был помещён в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы.

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Теги: #Сенцов в России#Олег Сенцов в Иркутске