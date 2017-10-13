Сенцова доставили в российскую колонию на Ямал – адвокат

Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, который отбывает тюремный срок в России, доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), передает радио Свобода. «Еще пока остается непонятным вопрос – надолго ли он там и, действительно ли, это конечный пункт (тимошенко – ред.)», – сказал адвокат.

Читайте такжеСенцова этапируют в колонию на севере России - российская правозащитницаРанее Олег Сенцов в письме правозащитникам рассказал, что его этапируют в Лабытнанги. По словам Сенцова, за время этапа он побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова, которые «считаются страшными». Никаких мер физического воздействия, а также унижения человеческого достоинства за время этапирования к нему не применяли.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию о перевозке в учреждение Сенцова.

Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова 30 сентября опубликовала письмо, которое накануне получила от Сенцова, в котором режиссер предположил, что его везут на север России в колонию Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.