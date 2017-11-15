Best Fashion Awards-2017: названы имена лучших дизайнеров Украины (фото, видео)
Победители в каждой из шести номинаций определяются голосованием группы из 30 экспертов.
В Киеве состоялась официальная церемония вручения ежегодной премии Best Fashion Awards (BFA). Премия BFA была основана в 2010 году как способ отметить достижения деятелей украинской модной индустрии.
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Победители в каждой из шести номинаций определяются голосованием группы из 30 экспертов. В состав экспертной группы входят известные fashion-журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения, передает пресс-служба мэра Киева. Ведущей церемонии стала телеведущая программы Сніданок з 1+1. Вихідний Валентина Хамайко.
В 2017 году победителями в каждой из номинаций стали:
Лучший дизайнер женской одежды - ELENAREVA - Елена Рева
Лучший дизайнер мужской одежды - sasha.kanevski - Александр Каневский
Лучший дизайнер аксессуаров - Ruslan Baginskiy - Руслан Багинский
Открытие года - The Coat by Katya Silchenko - Катя Сильченко
Прорыв года - Ienki Ienki - основатель Дмитрий Евенко
Лучшая fashion-постановка - Frolov - Иван Фролов
Специальная премия Вдохновение в 2017-м досталась дизайнеру Полине Нене. А новая, учрежденная только в этом году премия Бизнес-прорыв - Андре Тану.