Best Fashion Awards-2017: названы имена лучших дизайнеров Украины (фото, видео)

В Киеве состоялась официальная церемония вручения ежегодной премии Best Fashion Awards (BFA). Премия BFA была основана в 2010 году как способ отметить достижения деятелей украинской модной индустрии.

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Победители в каждой из шести номинаций определяются голосованием группы из 30 экспертов. В состав экспертной группы входят известные fashion-журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения, передает пресс-служба мэра Киева. Ведущей церемонии стала телеведущая программы Сніданок з 1+1. Вихідний Валентина Хамайко.

В 2017 году победителями в каждой из номинаций стали:

Лучший дизайнер женской одежды - ELENAREVA - Елена Рева

Лучший дизайнер мужской одежды - sasha.kanevski - Александр Каневский

Лучший дизайнер аксессуаров - Ruslan Baginskiy - Руслан Багинский

Открытие года - The Coat by Katya Silchenko - Катя Сильченко

Прорыв года - Ienki Ienki - основатель Дмитрий Евенко

Лучшая fashion-постановка - Frolov - Иван Фролов

Специальная премия Вдохновение в 2017-м досталась дизайнеру Полине Нене. А новая, учрежденная только в этом году премия Бизнес-прорыв - Андре Тану.