СБУ задержала россиянина, который ехал ремонтировать военную технику к боевикам "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Новоайдарском районе Луганской области гражданина РФ, который незаконно пересек государственную границу и направлялся на подконтрольную боевикам территорию для ремонта военной техники террористов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Воронежской области рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации «ЛНР». По его словам, на «работу» принимали механиков и обещали высокую заработную плату.

Россиянина, который долгое время нигде не работал, заинтересовало такое предложение. Он прибыл в Ростовскую область (РФ), где получил от координатора боевиков инструкции по дальнейшим действиям на территории Украины. Наемнику помогли незаконно пересечь границу, проведя его на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска.

После проведения следственно-оперативных действий гражданин РФ был возвращен на территорию России.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который приехал из России навестить родственников.