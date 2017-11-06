СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который приехал из России навестить родственников

В Харьковской области СБУ задержала мужчину, подозреваемого в участии в незаконных бандитских формированиях террористической организации «ЛНР». Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области, 27-летний харьковчанин был задержан в конце октября.

По сведениям пресс-центра, подозреваемый с ноября 2014 года до мая 2015 года находился в рядах незаконного вооруженного формирования «Триумф». В составе бандформирования он лично участвовал в боевых действиях против сил АТО на территории Луганской области.

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Правоохранители задержали боевика при попытке пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник прибыл в областной центр, чтобы посетить своих родственников и вернуться в Россию.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.