Прокуратура Крыма: бандиты должны сидеть в тюрьмах

Прокуратурой Крыма утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении организатора поджога Буденовского рынка в Симферополе и шестерых соучастников преступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК, депутат Белогорского райсовета с соучастниками обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества) и частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

"В ходе следствия установлено, что до поджога рынка обвиняемые уже имели определенный опыт с помощью огня "мстить" конкурентам. Они опробовали этот метод, поджигая автомобили своих недругов", - сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Судя по всему, поджигатели готовились вести "конкурентную борьбу" и другими методами - у обвиняемых правоохранители обнаружили немалый арсенал оружия, за незаконное хранение которого в отношении организатора и соучастников преступления возбуждено уголовное дело. По результатам расследования всем обвиняемым обоснованно инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы. "Прокуратурой подтвержден этот квалифицирующий признак, который является отягчающим вину обстоятельством", - отмечает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Напомним, 9 мая произошел поджог автомагазина на рынке "Русь", расположенного на улице Буденного в Симферополе. Сумма ущерба составила более 50 тысяч гривен. А в ночь с 8 на 9 мая произошел пожар на вещевом рынке "Таврия" - ущерб составил несколько миллионов долларов.

Совладельцем рынка "Таврия" является депутат Белогорского райсовета Крыма Виктор КАРАСЕВ (кличка в криминальных кругах - Карась). В начале июня правоохранители задержали В.КАРАСЕВА и нескольких его партнеров по бизнему, предполагая, что они совершили поджог Буденовского рынка.