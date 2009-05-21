Скандал в авиапроме: деньги на самолеты улетучились?

Расчеты украинских чиновников активизировать украинский авиапром благодаря механизмам лизинга пока не оправдались - к такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:».

Вместо самолетов предприятия-лизингодатели «получили» судебную волокиту.

Как стало известно изданию, ГП «Лизингтехтранс» (созданное Министерством транспорта и связи Украины в 2006 году с целью содействия обновлению всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры) подало в суд на Киевский авиационный завод «Авиант» за несоблюдение производителем самолета Ан-148 сроков поставки авиатехники (в соответствии с контрактом, передача первого самолета была намечена на ноябрь 2008 года, второго - на январь-февраль 2009 года).

Деньги на строительство самолетов «Лизингтехтранс» перечислил в рамках выполнения государственной программы «Приобретение самолетов Ан-148 через государственное лизинговое предприятие», но куда они делись, - неизвестно, отмечают «Комментарии:». По крайней мере, контрольные органы не спешат делать заявление о виновниках катастрофической ситуации на «Авианте».

С перспективой судебных разбирательств может столкнуться и другая лизинговая компания - «Укртранслизинг» (УТЛ), созданная по инициативе Министерства транспорта и Министерства промышленной политики еще в 1998 году.

Как стало известно «Комментариям:», правительство намерено в судебном порядке выяснить законность передачи акций компании частным владельцам.

Поводом к такому иску, как считают источники еженедельника, может быть длительный спор между Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) и УТЛ по поводу принадлежности самолета Ан-74ТК-300Д, который достраивается на заводе. Руководство предприятия считает, что машину нужно передать Ливии, а УТЛ настаивает, что самолет следует оставить в Украине.

В УТЛ утверждают, что сейчас между компанией и ХГАПП ведется серьезный конструктивный диалог, а о правительственной инициативе «разобраться» с частными акционерами там пока не слышали. «Я не слышал о поручении (правительства), но интерес к нашей компании возможен в контексте намерений премьер-министра поднять авиастроение», - заявил представитель «Укртранслизинга».

Кроме того, правительство поручило министерствам промышленной политики, транспорта и связи отработать вопрос о разрыве контракта между «Лизингтехтрансом» и «Авиантом» с целью продажи самолетов, которые строятся заводом, российской Объединенной авиастроительной корпорации. (В распоряжении редакции «Комментариев:» оказалась копия протокола правительственного совещания о финансовом оздоровлении авиастроительной отрасли, состоявшаяся в конце апреля.)

Все эти «мелкие» неприятности, резюмирует еженедельник, в очередной раз засвидетельствовали глубину производственно-финансового кризиса в национальном авиапроме, который невозможно преодолеть периодическими финансовыми вливаниями или экспериментами «по совершенствованию управления» в виде создания новой авиапромовской структуры или ее переподчинению.