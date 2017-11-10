Моральное и физическое состояние незаконно осужденного в РФ Клыха вызывает беспокойство – МИД

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации очередной встречи с незаконно осужденным в РФ украинцем Станиславом Клыхом.

Об этом в эфире «5 канала» сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Мы, безусловно, держим этот вопрос на контроле. Состоялась в конце сентября встреча нашего консула с Клыхом. Его моральное и физическое состояние вызывает большое беспокойство. Это, вероятно, следствие тех страшных пыток, которые применяла Российская Федерация месяц до того. Он находился в психиатрической больнице», - сказала она.

Беца добавила, что вопрос предоставления помощи Клыху является очень серьезным для внешнеполитического ведомства.

«Мы сейчас требуем еще очередной встречи нашего консула со Станиславом Клыхом. Мы будем надеяться, что будет дано разрешение, хотя Российская Федерация грубо нарушает все нормы международного права и не предоставляет такого разрешения», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

5 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что Клых по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске. 8 сентября сокоординатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак сообщила, что Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорскую тюрьму в Верхнеуральске.