Украинский политзаключенный Клых шесть дней находится в коме

Российские психиатры довели украинского узника до комы: состояние Станислава Клыха резко ухудшилось.

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О состоянии Клыха сообщила активистка и мать другого освобожденного политзаключенного, Ольга Афанасьева, говорится в сюжете ТСН.

По ее словам, Клых, чье душевное здоровье не выдержало пыток в российской тюрьме, - шесть дней провел в коме. Это произошло после того, как его забрали на лечение в психиатрическую клинику в Магнитогорске и просто нашпиговали лекарствами.

Теперь, говорит Афанасьева, речь идет уже о сохранении жизни 43-летнего политзаключенного.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха. В сентябре российский омбудсман Татьяна Москалькова сообщила, что Клыха по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске.