"Еврохохлы", "тупые американцы" и "тяжелее воздуха" MH17: какими циничными шутками запомнился Задорнов (видео)

Сегодня стало известно, что на 70-м году жизни скончался российский писатель и сатирик Михаил Задорнов. Он был известен прежде всего из-за образа "тупых американцев", которые фигурировали в многочисленных его юмористических выступлениях.

После начала митингов в центре Киева в 2013 году он стал одним из выразителем пропаганды Кремля. Перед массами артисту нужно было показать позицию власти РФ, поэтому в его выступлениях начали появляться шутки о "еврохохлах", передает ТСН.

Конечно, эту линию он продолжил и во время войны России против Украины - циничные шутки касались кровавых событий. Так, он не гнушался смеяться даже над авиакатастрофой сбитого на Донбассе малайзийского Boeing 777.

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Во время своего выступления российский шутник вспомнил на тот момент официального представителя Госдепа США Дженифер Псаки и приписал ей забавное, на его взгляд, объяснение падения самолета - он полетел вниз потому, что "был тяжелее воздуха". Вскоре оказалось, что кремлевский шутник на самом деле процитировал прокурора Чусовского района Андрея Делиева, который в 2010 году таким образом объяснил падение Миг-31 во время учений в Пермском крае.

Шутки Задорнова касались и украинской армии, а также войск НАТО - он высмеивал их за якобы небоеспособность и слабость перед русскими солдатами.

Сатирик рассказывал якобы правдивые истории о доблестных "ополченцах" на оккупированном Донбассе и параллельно задевал "западенцев", исправно работая по кремлевским установкам, настроенным на формирование негативного образа украинцев. "Беспокоила" его и судьба стран Балтии, которые также страдали от оккупации России.

Порой он позволял себе риторические выступления, которые выглядели и впрямь как неприкрытая пропаганда России, а собственно ее военной мощи. Также Задорнов заявлял, что Россия никогда ни на кого не нападала и не имела колоний. В частности, подобное сатирик провозглашал уже после вторжения РФ в Украину 2014 года.

Напомним, Задорнов стал персоной нон грата в Украине из-за неоднократных оскорбительных заявлений в адрес ее граждан.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября известный российский сатирик и юморист Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет. Он в течение долгого времени лечился от онкологического заболевания.