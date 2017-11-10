Умер российский юморист Задорнов

Известный российский сатирик и юморист Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет, сообщает "Газета.ru".

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Отмечается, что Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. В конце октября писатель-сатирик Семен Альтов, говоря о здоровье Михаила Задорнова, заявил: «Все очень плохо».

Ранее Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам во «ВКонтакте», поблагодарив их за поддержку в борьбе с онкологическим заболеванием.

Заболевании Задорнова стало известно осенью 2016 года. После обследования врачи диагностировали у юмориста опухоль головного мозга.

Как сообщал УНИАН, Задорнов стал персоной нон грата в Украине за неоднократные оскорбительные заявления в адрес ее граждан. В частности, во время Евромайдана он называл активистов "еврохохлами". Летом 2015 года он "пошутил", будто бы представитель Госдепа США Джейн Псаки заявила, что "малайзийский Boeing упал потому, что был тяжелее воздуха".