На Житомирщине завершается реконструкция помещений для медиатек в Романовской и Гришковецкой гимназиях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления образования и науки.

Как отмечается в сообщении, на завершающем этапе – ремонт помещений, где уже до конца года будут оборудованы современные медиатеки. Средняя стоимость типового проекта обустройства библиотеки в одном учебном заведении составляет 400 тыс. грн.

«Сегодня в области полноценно функционирует шесть медиатек – пять - в Житомире и одна - в Хорошевской гимназии. Завершаются работы по реконструкции помещений библиотеки в Гришковецкой и Романовской гимназиях. До конца 2017/2018 учебного года планируется переоборудовать школьные библиотеки в медиатеки в двадцати общеобразовательных учебных заведениях области. Стоимость типового проекта обустройства библиотеки в учебном заведении с учетом строительных работ составляет 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

При этом обустройство 12-ти медиатек будет финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в рамках реализации проектов по созданию нового образовательного пространства.

«Остальные медиатеки реконструируют за средства областных и местных бюджетов»,- уточнили в ОГА.

Напомним, согласно Меморандуму о сотрудничестве по развитию инклюзивной среды, подписанного между Благотворительным фондом Петра Порошенко и Житомирской областной государственной администрацией, на Житомирщине в 2017 году начата работа по реализации проекта по переоборудованию школьных библиотек в современные медиатеки.

«Создание современной школьной библиотеки – медиатеки является частью системных качественных изменений в предоставлении образовательных услуг. Библиотека – это пространство для обучения, работы и общения с использованием инновационных технологий», - напоминают в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в конце октября этого года первая среди районов области библиотека заработала в Хорошевской гимназии.