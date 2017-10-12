Современную медиатеку в Хорошевской гимназии откроют до конца октября - ОГА

В Хорошевскому районе Житомирщины откроют современную медиатеку уже до конца октября этого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, школьная библиотека в Хорошевской гимназии уже переоборудована и в октябре состоится открытие первой современной библиотеки в районе. Также уже завершаются работы по реконструкции помещений под библиотеку в Гришковецкой и Романовской гимназиях.

По сообщению управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации, «обустройство современной медиатеки Хорошівської гимназии на стадии завершения – уже выполнены все электромонтажные и отделочные работы, установлена мебель. Сейчас завершаются работы по реконструкции помещений под библиотеку в Гришковецкой и Романовской гимназиях». Также на стадии разработки находятся проекты по обустройству 7 медиатек в учебных заведениях области.

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Уже успешно функционирует 5 медиатек в учебных заведениях Житомира – общеобразовательных школах № 6, 7, 28, в городской гуманитарной гимназии № 23 и в Житомирском городском коллегиуме.

«Общая стоимость реализации всех этих проектов составила 2 млн 725,6 тыс. грн, средства выделялись из городского бюджета», - уточняют в ОГА.

Кроме этого, в 7 учебных заведениях Житомирщины сейчас разрабатывается проект медиатеки : в Липненській общеобразовательной школе Любарского района, в Миропільсьскій гимназии Романовского района, в Радомишльській гимназии, в Червоненській общеобразовательной школе Андрушевского района, в Олевском и Черняховской гімназях, в Попільніняській гимназии №1. Также до конца этого года в Новогуйвинській гимназии Житомирского района планируют реализовать проект быстрого результата (ООН). Здесь запланировано устройство инклюзивного пространства в гимназии, что включает в себя медиатеку и ресурсную комнату.

«Еще в 3-х медиатеках Овручского, Емильчинского и Попельнянского районов Житомирщины работы по переоборудованию начнут после завершения общего ремонта на объектах Государственного фонда реконструкции и развития», - отмечают в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, работы по созданию библиотек нового образца в Житомирской области начато по инициативе супруги Президента Украины Марины Порошенко. Проект медиатеки 7 апреля этого года она вручила председателю Житомирской облгосадминистрации Игорю Гундичу после подписания меморандума по внедрению инклюзивного образования.