На Днепропетровщине проходит тренинг Благотворительного Фонда Порошенко по развитию инклюзивного образования
В Днепропетровской области проходит трехдневный специализированный наставнический тренинг «Инклюзивное пространство. Практические шаги».
Это часть социальной программы главы Благотворительного Фонда Порошенко, супруги Президента Украины Марины Порошенко. Тренинг собрал педагогов из Киевской, Ровенской, Херсонской и Харьковской областей, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
«В школах Днепропетровщины создаем комфортные условия для детей, имеющих особые потребности. Всего в области уже почти 150 инклюзивных учебных заведений, которые посещают около 480 особых учеников, - отметил председатель Днипро ОГА Валентин Резниченко. - Недаром для проведения тренинга выбрали именно Петриковскую школу. В этом году благодаря децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко, учебное заведение реконструировали, там открыли первую в Украине ресурсную комнату. Это специально оборудованный класс, где особые дети учатся по индивидуальной программе и вместе с коррекционным педагогом овладевают повседневными навыками».
Постигать тонкости образования для особых детей в Петровскую школу приехали почти полсотни педагогов, психологов, представителей отделов образования из Киевской, Ровенской, Херсонской и Харьковской областей. Эти регионы - участники проекта социальной программы Марины Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации». Педагоги посетили ресурсную комнату, библиотеку, обновленные учебные кабинеты Петриковской школы. Участники тренинга узнали об изменениях в законодательстве по инклюзивному образованию, новых возможностях ее развития, научились составлять индивидуальные программы для особых детей.
По словам Марины Порошенко, цель таких тренингов - помочь педагогам овладеть тематикой, предоставить практические знания по направлениям нормативно-правовой базы, путям поиска и поступления финансирования, поделиться успешным опытом поиска путей эффективного взаимодействия между органами власти и всеми причастными структурами.
«В Петриковке мы видим действительно современную школу со свободным доступом к обучению для всех детей. Здесь есть самые необходимые условия для всестороннего развития особых учеников. Участники тренинга фотографировали буквально каждый свой шаг, потому что в их регионах такой школы нет», - рассказала начальник отдела специального образования Министерства образования и науки Украины Татьяна Симоненко.
На встречу пригласили международных тренеров - практиков из Фонда Lumos, которые имеют опыт в создании информационно-ресурсных центров, осуществлении комплексной оценки развития малышей, составлении индивидуальной программы развития ребенка, предоставлении коррекционно-развивающих услуг детям с особыми образовательными потребностями.
«Этот тренинг дает понимание, как работает инклюзивное образование в нашей стране и за рубежом. У нас в Херсоне уже пять лет работает такой вид обучения, но коллеги имеют больше опыта», - рассказала участница тренинга, ассистент учителя в инклюзивном классе Екатерина Калин.
Новые знания участники тренинга применят в учебных заведениях своих областей.