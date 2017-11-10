На Днепропетровщине проходит тренинг Благотворительного Фонда Порошенко по развитию инклюзивного образования





Это часть социальной программы главы Благотворительного Фонда Порошенко, супруги Президента Украины Марины Порошенко. Тренинг собрал педагогов из Киевской, Ровенской, Херсонской и Харьковской областей, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«В школах Днепропетровщины создаем комфортные условия для детей, имеющих особые потребности. Всего в области уже почти 150 инклюзивных учебных заведений, которые посещают около 480 особых учеников, - отметил председатель Днипро ОГА Валентин Резниченко. - Недаром для проведения тренинга выбрали именно Петриковскую школу. В этом году благодаря децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко, учебное заведение реконструировали, там открыли первую в Украине ресурсную комнату. Это специально оборудованный класс, где особые дети учатся по индивидуальной программе и вместе с коррекционным педагогом овладевают повседневными навыками».

Постигать тонкости образования для особых детей в Петровскую школу приехали почти полсотни педагогов, психологов, представителей отделов образования из Киевской, Ровенской, Херсонской и Харьковской областей. Эти регионы - участники проекта социальной программы Марины Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации». Педагоги посетили ресурсную комнату, библиотеку, обновленные учебные кабинеты Петриковской школы. Участники тренинга узнали об изменениях в законодательстве по инклюзивному образованию, новых возможностях ее развития, научились составлять индивидуальные программы для особых детей.

По словам Марины Порошенко, цель таких тренингов - помочь педагогам овладеть тематикой, предоставить практические знания по направлениям нормативно-правовой базы, путям поиска и поступления финансирования, поделиться успешным опытом поиска путей эффективного взаимодействия между органами власти и всеми причастными структурами.

«В Петриковке мы видим действительно современную школу со свободным доступом к обучению для всех детей. Здесь есть самые необходимые условия для всестороннего развития особых учеников. Участники тренинга фотографировали буквально каждый свой шаг, потому что в их регионах такой школы нет», - рассказала начальник отдела специального образования Министерства образования и науки Украины Татьяна Симоненко.

На встречу пригласили международных тренеров - практиков из Фонда Lumos, которые имеют опыт в создании информационно-ресурсных центров, осуществлении комплексной оценки развития малышей, составлении индивидуальной программы развития ребенка, предоставлении коррекционно-развивающих услуг детям с особыми образовательными потребностями.

«Этот тренинг дает понимание, как работает инклюзивное образование в нашей стране и за рубежом. У нас в Херсоне уже пять лет работает такой вид обучения, но коллеги имеют больше опыта», - рассказала участница тренинга, ассистент учителя в инклюзивном классе Екатерина Калин.

Новые знания участники тренинга применят в учебных заведениях своих областей.