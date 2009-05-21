На месте будущего велотрека в Крыму заложили капсулу

20 мая в Симферополе состоялась торжественная закладка капсулы в первый бетонный блок на месте строительства будущего велотрека. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

По ее информации, в церемонии принял участие председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, глава крымского правительства Виктор ПЛАКИДА, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Леонид ЖУНЬКО, мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО, руководство компании "ТЭС", осуществляющей строительство велотрека.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, еще 2 года назад об этом строительстве было заявлено всему Крыму и Украине, всему спортивному сообществу. "Но тогда начать работу над проектом нам не позволили объективные причины, возникли проблемы - с оформлением разрешения на строительство, с проектно-сметной документацией, даже с поисками спонсора. Сегодня все сложности разрешены. Поэтому после того, как будет полностью расчищена эта площадка, здесь, наконец, начнутся строительные работы. Надеюсь, что новый ультрасовременный велотрек станет одним их лучших в Европе", - заявил крымский спикер.

По его словам, аналогов этому проекту нет в Украине. Его несомненное преимущество - это многофункциональность. Кроме спортивных залов для разных видов спорта, велосипедной трассы с трибунами для зрителей и гостиничного комплекса, 2 тыс. квадратных метров первого этажа гостиницы, а также 8 тыс. квадратных метров закрытого велотрека будут отведены под выставочные залы. Таким образом, Симферополь получит около 10 тыс. кв. м выставочных площадей, что позволит в межсезонье проводить крупные выставки. При этом глава крымского парламента подчеркнул, что новый велотрек (за исключением гостиницы) не будет частной формой собственности - здесь смогут заниматься разными видами спорта, в том числе, борьбой и боксом крымские школьники, а также будут проходить международные соревнования и чемпионаты.

По информации А.ГОРЕВОЙ, ориентировочная сметная стоимость объекта составляет порядка 80 млн. долл. Комплекс будет представлять собой трехэтажный велотрек, в котором разместятся 8 залов для спортивных тренировок и гостиница. Окончание строительных работ и полная сдача объекта, по предварительным прогнозам, планируется через 1,5-2 года. Еще 1 год может уйти на постройку гостиничного комплекса.