Харьковчане считают наркоманию серьезной проблемой (опрос)

Преобладающее большинство харьковчан считают наркоманию серьезной проблемой города.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса Харьковского филиала Института Горшенина на тему «Отношение харьковчан к проблеме наркомании», переданные УНИАН.

Результаты показали, что с проблемой наркомании столкнулась каждая пятнадцатая харьковская семья. Подавляющее большинство горожан, принявших участие в опросе, заявили, что среди членов их семей и знакомых нет наркозависимых людей. Только 6,5% отметили, что сталкивались с проблемой наркозависимости.

Однако при этом харьковчане считают наркоманию серьезной проблемой для города. 87,4% жителей города, считают наркоманию серьезной проблемой для Харькова. Каждый десятый харьковчанин придерживается противоположного мнения.

Большинство харьковчан постараются помочь близкому человеку преодолеть наркотическую зависимость. 84,1% опрошенных респондентов намерены помогать своим близким или знакомым преодолеть наркотическую зависимость, в случае возникновения такой необходимости. 7,8% займут нейтральную позицию, но будут общаться, как и раньше. Откажутся от общения с наркозависимым 4,0%, а 2,0% сообщат о таком знакомом в правоохранительные органы.

Контролировать проблему наркомании, по мнению горожан, можно с помощью усиления контроля продажи нарко- и психотропных препаратов. Так считает каждый второй харьковчанин (50,3%). 40,8% полагают, что этому будет способствовать усиление пропаганды здорового образа жизни. Каждый третий респондент считает необходимой мерой усиление уголовной ответственности, и 9,1% выступают за легализацию легких наркотиков. 8,1% харьковчан не видят никаких путей к уменьшению наркозависимости людей, а 4,5% предлагают толерантно относиться к наркозависимым.

Опрос был проведен 13-14 мая в местах массового скопления людей. Всего, согласно стихийной выборке, было опрошено 605 жителей Харькова в возрасте от 18 лет.