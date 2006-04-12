”Нафтогаз” могут разделить и продать

Министерство экономики Украины предложило реструктуризировать национальную акционерную компанию (НАК) "Нафтогаз Украины". Как пишет "Коммерсант-Украина", такое предложение прозвучало от главы Минэкономики Арсения Яценюка на заседании правительственного комитета.

Яценюк, в частности, предложил разделить "Нафтогаз" на две компании: газовую и нефтяную, а также рассмотреть возможность корпоратизации и дальнейшей приватизации газовой монополии. За разделением НАК, по планам Яценюка, последуют реформирование и либерализация рынка природного газа.

"Если "Нафтогаз" не может работать прибыльно, возможно его действительно стоит реформировать, – заявил "Коммерсанту" высокопоставленный источник в департаменте нефтяной и газовой промышленности Минтопэнерго.– Потому что пока компания монополизировала всю добычу, продажу и транспортировку газа на Украине. После реструктуризации будет одна государственная компания, добывающая газ, а продажей импортного топлива может заняться множество трейдеров".

По итогам заседания правительственного комитета Минтопэнерго было поручено в течение двух месяцев "разработать стратегию реформирования и либерализации газового рынка", в которой должна быть определена и перспектива дальнейшего реформирования "Нафтогаза".

Сегодня схема улучшения финансового состояния НАК представлена на заседании кабинета министров Украины. Поиском средств для погашения долга ""Нафтогаза будут заниматься Минэкономики и сама НАК. При этом источник в "Нафтогазе" указал что, по всей видимости, компания возьмет очередной кредит у Deutsche Bank, перед которым у компании существует задолженность в 400 миллионов долларов. Общая кредиторская задолженность "Нафтогаза" превышает 820 миллионов.

Лента.ру