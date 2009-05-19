Запрет игорного бизнеса нанесет ущерб экономике?

Сегодня в Харькове прошла акция протеста против запрещения игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, около 1 тысячи участников пикетирования, которое прошло на площади Свободы напротив здания облгосадминистрации, выразили свое негативное отношение к принятому Верховной Радой Украины Закону «О запрещении игорного бизнеса в Украине».

Участники акции, которая была организована областной организацией Ассоциации деятелей игорного бизнеса, держали в руках плакаты с надписями: «Верните нам работу!», «Антинародную Раду в отставку!».

В общении с журналистами представители игорного бизнеса отмечали, что его запрещение нанесет значительный вред экономике страны. В частности, по их данным, лишь в Харьковской области потеряли работу более 7 тысяч человек – работники игорных заведений, а бюджет страны в целом может недополучить около 700 млн. грн.

С участниками пикетирования встретился заместитель губернатора Сергей СТОРОЖЕНКО, которому они вручили свое заявление.

Как сообщал УНИАН, 15 мая с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. По закону, к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат.

Представители игорного бизнеса в Украине подали в суд иски к государству с требованием вернуть им деньги, уплаченные за получение патентов.