Решение КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов - недействительно

Решение Киевской городской государственной администрации о повышении с 1 декабря 2006 года жилищно-коммунальных тарифов в городе Киеве является недействительным из-за того, что не были представлены для государственной регистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на Департамент государственной регистрации нормативных актов Министерства юстиции, из средств массовой информации стало известно, что Киевская горгосадминистрация приняла ряд распоряжений от 30 октября 2006 года, а именно: №1574 «Об упорядочении размеров квартирной платы за содержание домов и придомовых территорий»; №1575 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию»; №1576 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу холодной и горячей воды»; №1577 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению».

Однако указанные распоряжения Киевской городской государственной администрации небыли поданы в установленный законодательством срок в Киевское городское управление юстиции для осуществления государственной регистрации.

Как определено постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 1992 года «Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти», нормативно-правовой акт должен подаваться на государственную регистрацию в пятидневный срок после его принятия.

Это же постановление указывает не допускать случаев направления на выполнение нормативно-правовых актов, которые не прошли государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

Департамент госрегистрации Минюста Украины напоминает, что согласно нормам законодательства, при направлении акта на выполнение ссылки на дату и номер его государственной регистрации являются обязательными. Нормативно-правовой акт, который не прошел регистрацию, считается таким, что не вступил в силу, и не может быть применен.

Государственная регистрация нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления и контроля, которые выступают субъектами нормотворчества, осуществляется в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

Как сообщал УНИАН, согласно принятому распоряжению КГГА, жилищно-коммунальные тарифы в столице с 1 декабря должны повыситься в среднем в 3,3 раза.