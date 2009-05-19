На завтра синоптики обещают дождь

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных, а днем и в центральных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 19-24°, на Закарпатье до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киевской области в среду ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 21-23°.