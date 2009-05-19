В университете Львова во время дежурства погиб охранник

Во Львове в Национальном университете «Львовская политехника» погиб 61-летний работник службы охраны.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь территориального управления Госгорпромнадзора во Львовской области Николай ГУЦУЛЯК.

По предварительной информации, мужчина пошел в подвальное помещение технического этажа учебного корпуса, а когда напарник-охранник начал искать его через 20 минут, то нашел мужчину мертвым в коридоре с разбитой головой.

«Вероятной причиной несчастного случая стало падение мужчины», - сообщил Н.ГУЦУЛЯК.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, «охранник перебывал в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся и, падая, разбил голову, ударившись о бетонную колонну».

В «Львовской политехнике» отказались комментировать причины трагедии, сообщив, что «работает комиссия, которая обнародует заключение о причинах гибели работника охраны».