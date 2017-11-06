В Харькове вместо склада появился социальный отель

Первый в Украине "Социальный отель" для людей, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, откроют в Харькове.

Уже с 14 ноября в двухэтажном уютном здании на Салтовке смогут найти временный приют переселенцы из Луганской и Донецкой областей, а также харьковчане, которые потеряли свой дом в результате пожара, взрыва газа или обвалов, передает "Сегодня".

Читайте такжеПереселенцы Донбасса написали открытое письмо главе Одесской ОГА

За девять месяцев непригодное для проживания складское помещение на улице Валентиновской, 23-г, превратили в современный отель. Для этого провели капитальный ремонт как снаружи, так и внутри.

Гостиницу немцы оснастили необходимой мебелью и техникой. В "Социальном отеле" постояльцы будут проживать в 23 жилых односпальных, двуспальных и семейных номерах. Они оборудованы кроватями, шкафами, столами, стульями и холодильниками. Кроме этого, в отеле будут работать прачечная, четыре кухни, административное, общее помещение и комната для хранения гуманитарной помощи.

Также на первом этаже спроектировали три комнаты для людей с ограниченными возможностями. Одновременно отель сможет принять от 38 до 50 человек.

Список людей, которые смогут остановиться в "Социальном отеле" на полгода, и правила проживания будут утверждать в горсовете. Точной суммы, во сколько обойдется номер постояльцу, в мэрии пока не называют.

Ранее в мэрии говорили, что в индивидуальных случаях люди смогут обитать здесь бесплатно.