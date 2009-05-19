Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

С 11 по 17 мая т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 0,87% или 4 долл. – до 433 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 406 долл., 2-комнатных – на 2 долл. – до 601 долл., 3-комнатных – на 8 долл. – до 746 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 330 долл., 2-комнатных – снизилась на 7 долл. – до 608 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 721 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 268 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 344 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 527 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 285 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 377 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 521 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 251 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 346 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на 447 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 398 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 460 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 291 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 381 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 461 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 377 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 469 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 257 долл., 2-комнатных – снизилась на 10 долл. – до 363 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 455 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 265 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на 359 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 472 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 18%, Печерском – 13%, Дарницком – 11%, Оболонском – 9%, Днепровском – 10%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 5%.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 6,38% или 30 долл. – до 438 долл. за квартиру в месяц; за первый квартал т.г. – снизилась на 22,9% или 139 долл. – до 468 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% или 368 долл. – до 607 долл. за квартиру в месяц.