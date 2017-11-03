"Все это произошло внезапно": актриса заявила о двойном изнасиловании Вайнштеном в пьяном угаре

Американская актриса Пас де ла Уэрта, известная по игре в фильмах "Вход в пустоту" и "Спеши любить", стала следующей, кто рассказал о сексуальных домогательствах со стороны киномагната Харви Вайнштейна.

По словам звезды, продюсер ее дважды изнасиловал. Впервые это случилось в 2010 году. Вайнштейн и де ла Уэрта встретились во время одной из вечеринок.

Киномагнат предложил актрисе подвезти ее домой, поскольку они жили по соседству. Продюсер настоял на том, чтобы они с Пас выпили у нее дома, где затем изнасиловал ее.

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"Он бросил меня на кровать, расстегнул брюки, и все это произошло совершенно внезапно", - призналась Пас де ла Уэрта, пишет ТСН.

После этого Вайнштейн названивал актрисе в течение месяца, а 23 декабря того же года пришел к ней домой. Пас рассказала, что впустила продюсера домой и он изнасиловал ее во второй раз. Она объяснила, что на тот момент была крайне пьяна и не могла заняться "сексом по согласию".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Харви Вайнштейн продолжает расплачиваться за свои поступки. Так, друг продюсера, культовый режиссер Квентин Тарантино заявил, что отказывается с ним работать. К слову, Вайнштейн и Тарантино были друзьями в течение 25 лет.