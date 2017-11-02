Житомирский облсовет поддержал инициативу председателя ОГА о первоочередном выделении земель АТОшникам

Житомирский областной совет поддержали инициативу председателя облгосадминистрации Игоря Гундича относительно первоочередного выделения земель участникам АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня во время сессии проголосовали большинство депутатов Житомирского областного совета.

Отмечается, что это один из первых проектов, который Гундич вынес на рассмотрение очередной сессии.

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Этим решением облсовет обязал Главное управление Госгеокадастра в Житомирской области при предоставлении разрешений на составление документации по землеустройству и утверждении документов оказывать предпочтение отдельным категориям граждан, в частности, участникам АТО, проживающих или зарегистрированных на территории Житомирской области.

Накануне сессии этот вопрос согласовали профильные депутатские комиссии и президиум областного совета.

Проект решения относительно распределения земель сельскохозяйственного назначения Гундич подал на рассмотрение депутатов по результатам встреч с участниками антитеррористической операции.